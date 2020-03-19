Политолог Даниил Богатырев рассказал, могут ли на Украине ввести режим чрезвычайного положения и какие будут экономические последствия коронавируса для страны. Соответствующее видео опубликовали 18 марта на YouTube-канале издания Украина.ру

Также эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— достаточно ли тест-систем на Украине для выявления коронавируса;

— каким будет курс гривны в карантинный период;

— объявит ли Украина дефолт;

— поможет ли земельная реформа поправить финансовое положение Украины;

— заберет ли Владимир Зеленский деньги у олигархов на борьбу с коронавирусом.

Из-за коронавируса на Украине с 17 марта запрещено проведение всех массовых мероприятий. Кроме того, на территории страны должны временно прекратить работу ТРЦ, фитнес-центры, рестораны, кафе. В медучреждениях прекратят плановую госпитализацию и операции, кроме неотложных и срочных. С 18 марта прекращается работа метро и отменяется сообщение между областями.