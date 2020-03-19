Также эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— достаточно ли тест-систем на Украине для выявления коронавируса;
— каким будет курс гривны в карантинный период;
— объявит ли Украина дефолт;
— поможет ли земельная реформа поправить финансовое положение Украины;
— заберет ли Владимир Зеленский деньги у олигархов на борьбу с коронавирусом.
Из-за коронавируса на Украине с 17 марта запрещено проведение всех массовых мероприятий. Кроме того, на территории страны должны временно прекратить работу ТРЦ, фитнес-центры, рестораны, кафе. В медучреждениях прекратят плановую госпитализацию и операции, кроме неотложных и срочных. С 18 марта прекращается работа метро и отменяется сообщение между областями.