Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал инициативу Виктора Медведчука о создании парламентского измерения «нормандского формата»

Медведчук надеется, что первую встречу парламентариев в рамках «нормандского формата» удастся провести уже в апреле-мае.

Будет ли Россия защищать своих граждан на Донбассе? — Ищенко отвечает на вопросы зрителей © Скриншот из видео Украина.ру Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, в Администрации президента Украины.

С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.