Медведчук надеется, что первую встречу парламентариев в рамках «нормандского формата» удастся провести уже в апреле-мае.
Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, в Администрации президента Украины.
С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.