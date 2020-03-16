- есть ли в украинском обществе человек, который кардинально изменит внутреннюю и внешнюю политику страны;
— какие перспективы у ЕАЭС;
— если ВСУ откроет огонь по жителям Донбасса, которые уже стали гражданами РФ, будет ли вмешиваться армия России.
Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.
С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.