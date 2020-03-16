В 54-м выпуске рубрики «Вопрос/Ответ» Ростислав Ищенко ответил на следующие вопросы зрителей:

Переговоры Ермак-Козак и новый формат по Донбассу. Мнения экспертов © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

— какие перспективы у ЕАЭС;

— если ВСУ откроет огонь по жителям Донбасса, которые уже стали гражданами РФ, будет ли вмешиваться армия России.

Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.

С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.