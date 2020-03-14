Руслан Коцаба — украинский оппозиционный журналист, блогер, общественный деятель, политзаключённый. Стал широко известен своими призывами в январе 2015 года бойкотировать четвёртую волну мобилизации на Украине.
За призыв бойкотировать мобилизацию суд в мае 2016 года приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Провёл в заключении 524 дня. Был оправдан в апелляционном суде и выпущен на свободу в июле 2016 года.
Международная правозащитная организация Amnesty International назвала Руслана Коцабу узником совести.