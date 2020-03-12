Журналисты и зрители Украина.ру присоединились к всеукраинскому флешмобу и спели «Смуглянку» в поддержку Максима Ткачука. Соответствующее видео опубликовали 9 марта на YouTube-канале издания

На Украине сельского мальчика затравили из-за победы в международном песенном конкурсе © flickr.com, Avarine Максиму Ткачуку националисты устроили травлю за то, что на песенном конкурсе в Лондоне он исполнил «Смуглянку». Националисты назвали 12-летнего мальчика «пропагандистом русского мира», а его бабушку и учителей — «предателями».

Ткачук принял участие в песенном конкурсе Stars of the Albion, который проходит в Лондоне. Там он спел советскую военную песню «Смуглянка», одевшись в костюм, стилизованный под фронтовую форму советской армии.

При этом ему удалось обойти представителей 23 стран и одержать победу в трех номинациях. Сам конкурс был посвящен 75-летию победы во Второй мировой войне.