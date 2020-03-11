Во 2-м выпуске проекта «Новый гражданин» миграционный эксперт Алина Сапрыкина ответила на вопросы зрителей YouTube канала Украина.ру:

«Новый гражданин»: украинцы с российскими паспортами всё равно не россияне? © Скриншот из видео Украина.ру

— Я, гражданин Украины всю жизнь вместе с родителями проживал в городе Луганск. В марте 2014 года уехал в город Харьков на учебу и прописался в общежитии. Сейчас с семьей проживаем в городе Воронеже. Как нам получить гражданство?

— Если дочь по квоте сможет поступить в ВУЗ РФ, то как она сможет получить российское гражданство?Есть ли для студентов какие-то преимущества?

— Получил временное убежище в Ростове, также был признан носителем русского языка (НРЯ). Сейчас переехал в Тамбов. Могу ли я дальше продолжить оформление по своему временному убежище и нужно ли мне заново оформлять документы на НРЯ?