Журналисты интернет-издания Украина.ру устроили рейд по киевским аптекам. Они искали медицинские маски, способные защитить от коронавируса

В Литве святую воду признали бессильной перед коронавирусом © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Удалось ли им найти одноразовые и марлевые маски в аптеках украинской столицы, и сколько стоит такая «роскошь», смотрите в сюжете Украина.ру.