В Литве святую воду признали бессильной перед коронавирусом
В Литве святую воду признали бессильной перед коронавирусом
© РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк
Напомним, украинцы массово раскупают медицинские маски в связи с распространением коронавируса.

Удалось ли им найти одноразовые и марлевые маски в аптеках украинской столицы, и сколько стоит такая «роскошь», смотрите в сюжете Украина.ру.