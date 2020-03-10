Напомним, украинцы массово раскупают медицинские маски в связи с распространением коронавируса.
Удалось ли им найти одноразовые и марлевые маски в аптеках украинской столицы, и сколько стоит такая «роскошь», смотрите в сюжете Украина.ру.
Напомним, украинцы массово раскупают медицинские маски в связи с распространением коронавируса.
Удалось ли им найти одноразовые и марлевые маски в аптеках украинской столицы, и сколько стоит такая «роскошь», смотрите в сюжете Украина.ру.
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