Девятого марта исполнилось 206 лет со дня рождения Тараса Шевченко. Видео, посвященное этому событию, опубликовали в понедельник на YouTube-канале издания Украина.ру

В Москве есть памятник украинскому поэту. Монумент установлен рядом с гостиницей «Украина». Он представляет собой бронзовую фигуру Шевченко на гранитном постаменте. Зеленский возложил цветы к «сталинскому» памятнику Шевченко © пресс-служба Офиса президента

Памятник был установлен в Москве в 1964 году по инициативе Никиты Хрущева. Над его созданием работали скульпторы Юлий Синькевич, Анатолий Фуженко и Михаил Грицюк.

Тарас Шевченко родился в 1814 году на территории нынешней Черкасской области Украины. Свои стихи, в том числе главный поэтический сборник «Кобзарь», он написал на украинском языке, а прозу — на русском. Наследие Шевченко некоторые исследователи относят как к украинской, так и русской литературе.