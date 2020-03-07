Напомним, что 4 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил за запрет импорта заграничного угля и электроэнергии.
Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат.
После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.
С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.