Зачем Украина поддерживала и поддерживает санкции против РФ, которые больнее всего бьют по Украинской же экономике? Политолог Ростислав Ищенко объяснил это в своем регулярном влоге на Украина.ру

Напомним, что 4 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил за запрет импорта заграничного угля и электроэнергии.

Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат.

После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.

С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.