В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко рассказал об итогах полугодовой работы Кабмина Алексея Гончарука, возможных изменениях в жизни страны и о популистских заявлениях нового премьера Дениса Шмыгаля. Соответствующее видео опубликовали 6 марта на YouTube-канале издания Украина.ру

Денис Шмыгаль. Биографическая справка © Facebook, Оксана Воробчак | Перейти в фотобанк Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины. После смены власти в Киеве уехал в Москву. С 2009 года является президентом «Центра системного анализа и прогнозирования», а также обозревателем МИА «Россия сегодня».