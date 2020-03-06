Денис Шмыгаль. Биографическая справка
Денис Шмыгаль. Биографическая справка
© Facebook, Оксана Воробчак | Перейти в фотобанк
Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины. После смены власти в Киеве уехал в Москву. С 2009 года является президентом «Центра системного анализа и прогнозирования», а также обозревателем МИА «Россия сегодня».

 