Участники:
— депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин;
— член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько;
— ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский;
— политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков;
— директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков;
— член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.
Модератор — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.
По требованию президента Украины Владимира Зеленского 4 марта прошло внеочередное заседание Верховной Рады, в повестку которого включили вопросы относительно Кабинета министров и работы правоохранительных органов.
Президент недоволен работой генпрокурора Рябошапки, депутаты — работой главы Национального антикоррупционного бюро Сытника, и все признают неудовлетворительной деятельность премьер-министра Гончарука.