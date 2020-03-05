Пресс-конференция на тему: «Кадровый кризис на Украине: возможна ли перезагрузка власти?» состоится 5 марта в 13:00 в рамках проекта «Украинское досье»

Участники: — депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин;

— член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько;

— ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский;

— политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков;

— директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков; — член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько. Модератор — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов. Продать всех собак и кошек. Заседание Верховной Рады Украины 4 февраля началось со скандала © rada.gov.ua Владимира Зеленского 4 марта прошло внеочередное заседание Верховной Рады, в повестку которого включили вопросы относительно Кабинета министров и работы правоохранительных органов. Президент недоволен работой генпрокурора Рябошапки, депутаты — работой главы Национального антикоррупционного бюро Сытника, и все признают неудовлетворительной деятельность премьер-министра Гончарука.