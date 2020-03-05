Участники: 

— депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин;
— член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько;
— ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский;
— политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков;
— директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков;

— член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Модератор — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.

Продать всех собак и кошек. Заседание Верховной Рады Украины 4 февраля началось со скандала
Продать всех собак и кошек. Заседание Верховной Рады Украины 4 февраля началось со скандала
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По требованию президента Украины Владимира Зеленского 4 марта прошло внеочередное заседание Верховной Рады, в повестку которого включили вопросы относительно Кабинета министров и работы правоохранительных органов.

Президент недоволен работой генпрокурора Рябошапки, депутаты — работой главы Национального антикоррупционного бюро Сытника, и все признают неудовлетворительной деятельность премьер-министра Гончарука.

 