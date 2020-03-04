Западные и украинские СМИ уже долгое время сообщают о катастрофе с водоснабжением в Крыму. Так ли это? Корреспондент Украина.ру решил выяснить реальную ситуацию и обратился к специалистам. Подробности расскажет старший научный сотрудник отдела гидрофизики шельфа МГИ РАН Роза Миньковская

«Крым. Отечество. Навсегда». Фантазии укрСМИ: Россия делает из Крыма Афганистан © Скриншот из видео Украина.ру Естественной для Крыма является засуха разной интенсивности с периодичностью четыре раза за десять лет. Для улучшения водоснабжения по рекам в период паводков производилось озеленение и строительство водохранилищ. В целях безопасности максимальный объём водохранилищ естественного стока был ограничен.