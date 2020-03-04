«Крым. Отечество. Навсегда». Фантазии укрСМИ: Россия делает из Крыма Афганистан
«Крым. Отечество. Навсегда». Фантазии укрСМИ: Россия делает из Крыма Афганистан
© Скриншот из видео Украина.ру
Водные ресурсы Крыма превышают текущие потребности полуострова, однако они распределены неравномерно. Для водотоков Крыма характерны обильные паводки, при этом многие балки в определенный период полностью пересыхают.

Естественной для Крыма является засуха разной интенсивности с периодичностью четыре раза за десять лет. Для улучшения водоснабжения по рекам в период паводков производилось озеленение и строительство водохранилищ. В целях безопасности максимальный объём водохранилищ естественного стока был ограничен.    