Журналист интернет-издания Украина.ру Ангелина Николаева проверила качество нового поезда «Москва — Симферополь»

— Насколько комфортно и чисто в поезде «Таврия»?

— Сколько стоит обед в вагоне-ресторане?

— Как выглядит изнутри купе и СВ?

— Что думают пассажиры о новом поезде?

Проверка на качество. Вся правда о поезде «Санкт-Петербург - Севастополь» - видео

23 декабря 2019 года Владимир Путин дал старт регулярным пассажирским железнодорожным перевозкам с материковой части России в Крым. Теперь двухэтажные поезда «Таврия» из Москвы с вагонами купе и СВ отправляются в Крым ежедневно.

В апреле компания «Гранд Сервис Экспресс» откроет новые маршруты. На поездах «Таврия» можно будет приехать в Симферополь и обратно из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.