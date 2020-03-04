— Насколько комфортно и чисто в поезде «Таврия»?
— Сколько стоит обед в вагоне-ресторане?
— Как выглядит изнутри купе и СВ?
— Что думают пассажиры о новом поезде?
Смотрите в нашем специальном сюжете.
23 декабря 2019 года Владимир Путин дал старт регулярным пассажирским железнодорожным перевозкам с материковой части России в Крым. Теперь двухэтажные поезда «Таврия» из Москвы с вагонами купе и СВ отправляются в Крым ежедневно.
В апреле компания «Гранд Сервис Экспресс» откроет новые маршруты. На поездах «Таврия» можно будет приехать в Симферополь и обратно из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.