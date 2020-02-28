В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко рассказал:

«Ищенко о главном»: коронавирус и шесть лет «единой стране» Владимира Зеленского;

— вернется ли олигарх Ринат Ахметов;

— есть ли еще у Украины запас прочности.

Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.

С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.