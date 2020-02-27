Журналист информационного агентства News Front Юлия Витязева рассказала изданию Украина.ру о бессмысленности украинской пропаганды, актуальности информационной войны в социальных сетях и информационной гигиене

Украина.ру на Youtube «Министерство педофилии»: в Киеве радикалы ополчились на Новосад