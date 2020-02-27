Напомним, новый украинский канал для неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей планирует выйти в эфир с 1 марта 2020 года. Созданный на базе UATV телеканал будет носить развлекательно-информационный характер.
Напомним, новый украинский канал для неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей планирует выйти в эфир с 1 марта 2020 года. Созданный на базе UATV телеканал будет носить развлекательно-информационный характер.
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