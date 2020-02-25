Ученый и предприниматель Ариф Асин (Турция) прибыл в Крым с целью изучения ситуации для возобновления транспортного сообщения между полуостровом и Стамбулом. Журналист интернет-издания Украина.ру пообщался с турецким гостем

Ариф Асин рассказал, как относятся рядовые граждане Турции к санкциям против РФ и Крыма, как возобновить сообщение между Крымом и Турцией при помощи паромной переправы, а также выразил свое мнение относительно того, что есть общего между Турцией и Россией.

Турция впервые приняла крымских депутатов в составе российской делегации © Руслан Бальбек / facebook

После этого в СМИ несколько раз появлялись сообщения о возобновлении паромного сообщения между полуостровом и Турцией, но ни одно из них не подтвердилось.

22 мая 2017 года Россия и Турция подписали заявление о взаимном снятии торговых ограничений, однако договоренности не коснулись запрета, введенного для судов из Крыма.