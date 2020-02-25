Ариф Асин рассказал, как относятся рядовые граждане Турции к санкциям против РФ и Крыма, как возобновить сообщение между Крымом и Турцией при помощи паромной переправы, а также выразил свое мнение относительно того, что есть общего между Турцией и Россией.
В октябре 2017 года власти Турции решили не принимать корабли, прибывающие из портов Крыма под любым флагом.
После этого в СМИ несколько раз появлялись сообщения о возобновлении паромного сообщения между полуостровом и Турцией, но ни одно из них не подтвердилось.
22 мая 2017 года Россия и Турция подписали заявление о взаимном снятии торговых ограничений, однако договоренности не коснулись запрета, введенного для судов из Крыма.