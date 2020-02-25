Несмотря на русофобию и антироссийскую пропаганду, рейсы на Москву стали самым популярным направлением в прошлом году. Согласно данным, на первом месте оказался рейс Киев — Москва. Это направление принесло компании более 145 миллионов гривен, в рублях это почти 390 миллионов.
Также в топ-5 попали такие поезда, как Кривой Рог — Москва, Одесса — Москва, Киев — Санкт-Петербург и польское направление Одесса — Перемышль. Напомним, с октября 2015 года по инициативе Киева между странами полностью отсутствует авиасообщение.