Какое железнодорожное направление стало самым популярным на Украине в 2019 году? В «Укрзализныце» опубликовали интересную статистику

Идут поезда: транспортная блокада Донбасса прорвана — видео © Скриншот из видео Украина.ру

Также в топ-5 попали такие поезда, как Кривой Рог — Москва, Одесса — Москва, Киев — Санкт-Петербург и польское направление Одесса — Перемышль. Напомним, с октября 2015 года по инициативе Киева между странами полностью отсутствует авиасообщение.