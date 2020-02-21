— чем Россия может привлечь украинцев;
— почему люди, сделавшие состояние в России, неуважительно относятся к своей Родине;
— почему Украину нельзя назвать единой страной.
Дмитрий Выдрин — писатель и философ, советник четырёх президентов Украины, депутат Верховной Рады Украины V созыва.
В течение многих лет являлся одним из наиболее авторитетных политических консультантов на Украине. Широко занимался международной деятельностью в сфере безопасности, принимал участие во многих международных проектах, которые касаются интеграционных процессов, процессов глобализации и процессов усиления международной безопасности.