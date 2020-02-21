Философ и писатель Дмитрий Выдрин в интервью Украина.ру прокомментировал ряд актуальных вопросов:

— чем Россия может привлечь украинцев;

— почему люди, сделавшие состояние в России, неуважительно относятся к своей Родине;

— почему Украину нельзя назвать единой страной.



Дмитрий Выдрин — писатель и философ, советник четырёх президентов Украины, депутат Верховной Рады Украины V созыва.

В течение многих лет являлся одним из наиболее авторитетных политических консультантов на Украине. Широко занимался международной деятельностью в сфере безопасности, принимал участие во многих международных проектах, которые касаются интеграционных процессов, процессов глобализации и процессов усиления международной безопасности.