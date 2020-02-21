Смотрите в нашем специальном сюжете.
— Насколько комфортно и чисто в поезде «Таврия»?
— Сколько стоит обед в вагоне-ресторане?
— Как выглядит изнутри плацкарт и купе нового поезда?
В конце декабря прошлого года Владимир Путин дал старт регулярным пассажирским железнодорожным перевозкам с материковой части России в Крым.
Первый пассажирский поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга в Севастополе. Раньше поезда в Крым ходили из России через Украину.
Украина прекратила железнодорожное сообщение с полуостровом в конце 2014 года.