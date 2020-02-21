Журналист Украина.ру проверила качество нового поезда «Санкт-Петербург - Севастополь». Соответствующее видео опубликовали 20 февраля на YouTube-канале издания

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«Крым! Россия! Навсегда!»: Симферополь встречает первый поезд © Скриншот из видео Украина.ру Владимир Путин дал старт регулярным пассажирским железнодорожным перевозкам с материковой части России в Крым.

Первый пассажирский поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга в Севастополе. Раньше поезда в Крым ходили из России через Украину.

Украина прекратила железнодорожное сообщение с полуостровом в конце 2014 года.