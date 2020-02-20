В четверг, 20 февраля, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» проходит пресс-конференция «Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине»

В Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась 14-16 февраля, принял участие и украинский президент Владимир Зеленский. Его выступление вызвало весьма умеренный интерес.

Зато настоящей сенсацией стала публикация документа «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и в евроатлантическом регионе», одним из авторов которого является сам председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Этот документ ставит целью урегулирование ситуации в Донбассе и возобновление сотрудничества Запада и России.

Пресс-конференция «Фактор Холокоста в современной украинской политике». Трансляция © Дмитрий Новиков, политолог, писатель, профессор Дмитрий Выдрин, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.

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