— кто ответит за грабеж украинского народа?
— перекроют ли России путь на Запад?
— когда Джордж Сорос уйдет из Украины?
Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины. С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования».
Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.