В 53-м выпуске рубрики «Вопрос/Ответ» Ростислав Ищенко ответил на следующие вопросы зрителей:

— кто ответит за грабеж украинского народа?

— перекроют ли России путь на Запад?

— когда Джордж Сорос уйдет из Украины?

Между Соросом и Коломойским. В политической жизни Украины началось броуновское движение © РИА Новости, Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины. С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования».

Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.