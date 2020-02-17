Напомним, во время Мюнхенской конференции по безопасности был опубликован план по урегулированию ситуации на Украине. Он получил название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе».
Указанный документ предлагает возобновить сотрудничество Запада с РФ без требований по возвращению Крыма и сдачи республик Донбасса Украине. В нем среди прочего предлагается постепенно снимать санкции с России, осуществлять сближение Евросоюза с РФ.
Кроме того, на Украине должен быть запущен общенациональный диалог для определения новой идентичности страны, в которой будут учтены взгляды прилегающих стран, в том числе и России.
Украинский МИД и влиятельный американский аналитический центр Atlantic Council раскритиковали план, и спустя несколько часов после публикации документ, который разрабатывался при участии организатора Мюнхенской конференции, немецкого дипломата Вольфганга Ишингера, исчез с сайта международного форума.
Однако уже на следующий день «12 шагов» опять появились на интернет-ресурсе Мюнхенской конференции.