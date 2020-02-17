Политолог Андрей Золотарев в видеоинтервью изданию Украина.ру рассказал, помогут ли достигнутые на Мюнхенской конференции договоренности урегулировать конфликт в Донбассе и оценил полезность предложения экспертов дать старт национальному диалогу примирения и единства

Напомним, во время Мюнхенской конференции по безопасности был опубликован план по урегулированию ситуации на Украине. Он получил название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе».

Указанный документ предлагает возобновить сотрудничество Запада с РФ без требований по возвращению Крыма и сдачи республик Донбасса Украине. В нем среди прочего предлагается постепенно снимать санкции с России, осуществлять сближение Евросоюза с РФ.

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Украинский МИД и влиятельный американский аналитический центр Atlantic Council раскритиковали план, и спустя несколько часов после публикации документ, который разрабатывался при участии организатора Мюнхенской конференции, немецкого дипломата Вольфганга Ишингера, исчез с сайта международного форума.

Однако уже на следующий день «12 шагов» опять появились на интернет-ресурсе Мюнхенской конференции.