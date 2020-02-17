Корреспондент издания Украина.ру Ангелина Николаева узнала у жителей Ростова-на-Дону как война на Донбассе повлияла на их жизнь и что изменилось в городе после начала войны

Напомним, гражданская война на территории Донецкой и Луганской областей Украины началась в апреле 2014 года после госпереворота в Киеве.

Незаконная украинская власть направила тяжелые вооружения, бомбардировщики и танки против несогласных с насильственной сменой режима.

Вооруженный конфликт длится почти шесть лет. По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Киеве, на январь 2019 года жертвами конфликта на Украине стали около 13 000 человек.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям Донбасса, так как Украина отказалась выдавать паспорта жителям Донецка и Луганска.