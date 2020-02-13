Украинский политолог Руслан Бортник рассказал, почему Зеленский выбрал Андрея Ермака, а не Андрея Богдана

Золотарев: Козак и Ермак постараются урегулировать конфликт в Донбассе по образцу Приднестровья © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

Как назначение Ермака повлияет на расклад сил в борьбе между различными группами влияния в окружении Зеленского?

Как изменится государственная политика по Донбассу после назначения Андрея Ермака?

Какое политическое будущее ждет Андрея Богдана? Ответы на вопросы — в нашем скайп-интервью.

Напомним, 11 февраля Зеленский уволил Андрея Богдана и назначил на должность главы Офиса президента Андрея Ермака. Ранее Андрей Ермак занимал должность помощника президента по вопросам внешней политики.

В частности, Ермак вёл переговоры с российскими представителями об обмене пленными и заключёнными, а также о подготовке встречи в «нормандском формате».