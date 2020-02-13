Кроме того, политолог уверен, что в скором времени президент Украины уволит еще трех министров и некоторых губернаторов.
Как назначение Ермака повлияет на расклад сил в борьбе между различными группами влияния в окружении Зеленского?
Как изменится государственная политика по Донбассу после назначения Андрея Ермака?
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Напомним, 11 февраля Зеленский уволил Андрея Богдана и назначил на должность главы Офиса президента Андрея Ермака. Ранее Андрей Ермак занимал должность помощника президента по вопросам внешней политики.
В частности, Ермак вёл переговоры с российскими представителями об обмене пленными и заключёнными, а также о подготовке встречи в «нормандском формате».