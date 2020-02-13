Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в рамках спецпроекта «Украинское досье» рассказал, с чем связано увольнение с поста руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана и назначение на этот пост советника главы государства по дипломатическим вопросам Андрея Ермака
Как Ермак будет выстраивать отношения с США и Россией?
Смотрите в спецпроекте!
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