12 февраля 2015 года был подписан «Минск-2». Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, имеющий целью урегулирование вооружённого конфликта на востоке Украины был согласован на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четвёрки» и подписан Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ, Донецкой и Луганской народных республик. За пять лет, которые прошли с даты подписания Минских соглашений, ни один их пункт фактически не был выполнен.