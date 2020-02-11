Политический аналитик Алексей Калиниченко в скайп-интервью рассказал об американском фильме «Украинский обман. Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства»

«На Украине хотят канонизировать Майдан и посадить Зеленского» — Кузьмин © Facebook, Ренат Кузьмин | Перейти в фотобанк

— какие будут последствия для сопричастных к майдану после выхода этого фильма?

— признает ли официальная власть США Евромайдан госпереворотом?

— к чему приведет десакрализация майдана?

Ранее американский телеканал One America News показал документальный фильм «Украинский обман. Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства». Большая часть фильма посвящена Евромайдану и расстрелу протестующих.

Также в фильме рассказывают о причастности тогдашнего президента США Барака Обамы и его администрации к госперевороту на Украине. В съемках приняли участие экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, экс-депутат Сергей Пашинский и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.