В 180-й серии спецпроекта «Из Украины в Россию» Светлана Пикта приготовит первые блюда и десерт

Сколько стоит приготовить украинский борщ в России? Смотрите в выпуске!

Наша главная героиня Светлана Пикта — киевлянка, которая вместе с семьей переехала в Россию в 2018-м году из-за преследований украинских националистов и спецслужб.