Писатель и переводчик Рубен Ишханян в большом интервью на Украина.ру рассказал о:

— положении русского языка в Армении;

— пользуется ли спросом русскоязычная литература среди армян;

— как Еревану удалось избежать противостояний на языковой почве.

Напомним, государственным языком в Армении является армянский, на нём говорят 97,7% жителей страны. 22 января 2002 года Армения ратифицировала Европейскую хартию региональных языков.

Согласно ей, языками меньшинств в Армении признаны езидский, русский, греческий и ассирийский.

В Армении русский язык не имеет официального статуса, однако широко распространён, им владеет около 70% населения страны. Русский язык является обязательным предметом для изучения в школах Армении.