Политолог Ростислав Ищенко в своем регулярном видеоблоге на Украина.ру рассказал, как президент Белоруссии Александр Лукашенко взаимодействует с местной политической элитой, в частности:

Ищенко-VLOG: США окружают РФ поясом нестабильности? © Скриншот из видео Украина.ру

— почему Белоруссия видит в лице России угрозу для своего суверенитета;

— при каких условиях возможна евроинтеграция Белоруссии?

Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.

С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.