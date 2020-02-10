Ищенко-VLOG: США окружают РФ поясом нестабильности?
Ищенко-VLOG: США окружают РФ поясом нестабильности?
© Скриншот из видео Украина.ру
- сможет ли прозападная белорусская элита раскачать «лодку»;

— почему Белоруссия видит в лице России угрозу для своего суверенитета;

— при каких условиях возможна евроинтеграция Белоруссии?

Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.

С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.