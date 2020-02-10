Это история многих наших бабушек и прабабушек, которые пережили войну в тылу, но без которых не было бы победы

День Победы в Киеве стал днем надежды © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Анна Георгиевна Терёхина узнала, что ждет ребенка. В том же году ее муж пропал без вести на фронте. Ей был 21 год. Всю войну Анна Георгиевна проработала в тылу с сыном на руках — учительницей в школе, а после уроков — на распиле бревен для госпиталя. Замуж она больше не выходила.

Сегодня Анна Георгиевна осталась совсем одна и просит вас прислать ей письма к празднику. Анна Георгиевна ждет ваши письма.

Пишите: 111020, Москва, ул. Боровая 3/1, Терёхиной Анне Георгиевне. Мы обязательно передадим все ваши письма.

Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов присылайте по адресу pochtapobedy@rttv.ru