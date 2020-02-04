В Донецк приехал оперный и симфонический дирижер Вини дан Фогель (Winston dan Vogel). Соответствующее видео опубликовали 4 февраля на YouTube-канале издания Украина.ру

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