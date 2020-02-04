В Киеве покажут рок-оперу о штурме Москвы по сценарию скандалистки Ницой
В Киеве покажут рок-оперу о штурме Москвы по сценарию скандалистки Ницой
© Facebook, Larysa Nitsoi/Олеся Венгринович | Перейти в фотобанк
Он работал с легендарными Барышниковым, Нуриевым, Паваротти, Кабалье и другими.

В начале февраля он исполнил с Донецким академическим симфоническим оркестром имени С.С. Прокофьева музыку Гершвина, Бернстайна, Барбера и Крестона.

 