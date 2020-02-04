Он работал с легендарными Барышниковым, Нуриевым, Паваротти, Кабалье и другими.
В начале февраля он исполнил с Донецким академическим симфоническим оркестром имени С.С. Прокофьева музыку Гершвина, Бернстайна, Барбера и Крестона.
Он работал с легендарными Барышниковым, Нуриевым, Паваротти, Кабалье и другими.
В начале февраля он исполнил с Донецким академическим симфоническим оркестром имени С.С. Прокофьева музыку Гершвина, Бернстайна, Барбера и Крестона.
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