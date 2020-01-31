Политолог Болкунец: в центре российско-белорусских отношений должна быть не бочка нефти, а люди
Политолог Болкунец: в центре российско-белорусских отношений должна быть не бочка нефти, а люди
© РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк
- почему Лукашенко «слил» союзное государство Белоруссии и России;

— как Белоруссия получила бесплатные ресурсы от России и перепродаёт в Европу;

— как ненависть к РФ насаждают в Минске.

В последние месяцы отношения между Россией и Белоруссией заметно обострились. В Минске подсчитали, что потери бюджета от налогового маневра России и «загрязнённой» нефти составили почти 5%. Но это лишь одна из составляющих кризиса в отношениях двух стран

«Дорожные карты» дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства согласовать не удаётся, президент Лукашенко произносит неполиткорректные фразы о руководстве России.

 