В «Большом интервью» на Украина.ру журналист Александр Фомин вместе с политологом Дмитрием Болкунцом обсудили кризис российско-белорусских отношений:

Политолог Болкунец: в центре российско-белорусских отношений должна быть не бочка нефти, а люди © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

— как Белоруссия получила бесплатные ресурсы от России и перепродаёт в Европу;

— как ненависть к РФ насаждают в Минске.

В последние месяцы отношения между Россией и Белоруссией заметно обострились. В Минске подсчитали, что потери бюджета от налогового маневра России и «загрязнённой» нефти составили почти 5%. Но это лишь одна из составляющих кризиса в отношениях двух стран

«Дорожные карты» дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства согласовать не удаётся, президент Лукашенко произносит неполиткорректные фразы о руководстве России.