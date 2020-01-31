- почему Лукашенко «слил» союзное государство Белоруссии и России;
— как Белоруссия получила бесплатные ресурсы от России и перепродаёт в Европу;
— как ненависть к РФ насаждают в Минске.
В последние месяцы отношения между Россией и Белоруссией заметно обострились. В Минске подсчитали, что потери бюджета от налогового маневра России и «загрязнённой» нефти составили почти 5%. Но это лишь одна из составляющих кризиса в отношениях двух стран
«Дорожные карты» дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства согласовать не удаётся, президент Лукашенко произносит неполиткорректные фразы о руководстве России.