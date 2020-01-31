— что такое коронавирус;
— кто находится в группе риска и как не заразиться опасной инфекцией;
— есть ли вакцина от нового вируса;
— фейки о коронавирусе.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.
Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань с декабря 2019 года. За это время количество зараженных достигло почти 10 тысяч человек. Более 200 человек скончались от пневмонии, вызванной инфекцией.