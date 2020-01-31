Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Забайкалье и Тюменской области. Об этом 31 января сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова

— что такое коронавирус;

— кто находится в группе риска и как не заразиться опасной инфекцией;

— есть ли вакцина от нового вируса;

— фейки о коронавирусе.

В России выявили двух больных коронавирусом © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань с декабря 2019 года. За это время количество зараженных достигло почти 10 тысяч человек. Более 200 человек скончались от пневмонии, вызванной инфекцией.