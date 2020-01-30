Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в рамках спецпроекта «Украинское досье» объяснил, почему Россия лишила белорусскую экономику субсидирований

Также в ходе пресс-конференции эксперт рассказал о перспективах Союзного государства.