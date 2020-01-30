Безпалько объяснил, почему за 20 лет так и не появилось полноценное Союзное государство30.01.2020, 17:01YoutubeЧлен Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в рамках спецпроекта «Украинское досье» объяснил, почему Россия лишила белорусскую экономику субсидированийТакже в ходе пресс-конференции эксперт рассказал о перспективах Союзного государства. Украина.ру на YoutubeБывший узник из Николаева рассказал всю правду о незаконных методах работы СБУ - видеоНовости партнеров Новости smi2.ru Загрузка... Агрегатор новостей 24СМИ Новости smi2.ru