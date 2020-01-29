16 января Верховная Рада приняла закон «О полном общем среднем образовании», который позволяет существенно сократить обучение в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском.
Согласно закону, лица, принадлежащие к нацменьшинствам, языки которых не являются официальными языками ЕС, которые обучаются на соответствующих языках в государственных, коммунальных или корпоративных образовательных учреждениях, теперь будут получать базовое среднее образование на украинском в объеме не менее 80 процентов от годового объема учебного времени.
Русскоязычные школы закон затронет уже в сентябре 2020 года. Национальные меньшинства, чьи языки являются языками Евросоюза, перейдут на более мягкий вариант украиноязычного образования с сохранением части предметов на родном языке с 2023 года.