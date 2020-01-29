Вместе с российским правозащитником, координатором «Группы информации по преступлениям против личности» Максимом Вилковым обсудили возможные последствия запрета школьного образования на русском языке для населения Украины

16 января Верховная Рада приняла закон «О полном общем среднем образовании», который позволяет существенно сократить обучение в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском.

Что на самом деле происходит с русским языком на Украине. Мнения из Днепра, Харькова, Житомира и Киева © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Русскоязычные школы закон затронет уже в сентябре 2020 года. Национальные меньшинства, чьи языки являются языками Евросоюза, перейдут на более мягкий вариант украиноязычного образования с сохранением части предметов на родном языке с 2023 года.