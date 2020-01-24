В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко прокомментировал антисемитские настроения в Польше, Прибалтике и рассказал об:

«Ищенко о главном»: смена правительства в РФ

— младших партнерах Гитлера в Польше, Прибалтике и на Украине;

— молчании Украины и Польши о Холокосте.

Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.

С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.