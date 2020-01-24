Тема 50-й сессии Всемирного экономического форума — «Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир». ВЭФ-2020 проходит в Давосе 21-24 января.
Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.
С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.