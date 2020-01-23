Большая семья — счастье или бесконечные расходы? Смотрите в выпуске.
Наша главная героиня Светлана Пикта — киевлянка, которая вместе с семьей переехала в Россию в 2018 году из-за преследований украинских националистов и спецслужб.
Большая семья — счастье или бесконечные расходы? Смотрите в выпуске.
Наша главная героиня Светлана Пикта — киевлянка, которая вместе с семьей переехала в Россию в 2018 году из-за преследований украинских националистов и спецслужб.
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