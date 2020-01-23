В 173-й серии спецпроекта «Из Украины в Россию» Светлана Пикта откровенно рассказала о прелестях и трудностях многодетной семьи. Соответствующее видео опубликовали 22 января на YouTube-канале издания Украина.ру

«Из Украины в Россию»: Светлана Пикта оценила работу интернет-магазинов в России © Скриншот из видео Украина.ру Наша главная героиня Светлана Пикта — киевлянка, которая вместе с семьей переехала в Россию в 2018 году из-за преследований украинских националистов и спецслужб.