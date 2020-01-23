«Из Украины в Россию»: Светлана Пикта оценила работу интернет-магазинов в России
«Из Украины в Россию»: Светлана Пикта оценила работу интернет-магазинов в России
© Скриншот из видео Украина.ру
Большая семья — счастье или бесконечные расходы? Смотрите в выпуске. 

Наша главная героиня Светлана Пикта — киевлянка, которая вместе с семьей переехала в Россию в 2018 году из-за преследований украинских националистов и спецслужб.

 