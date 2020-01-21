Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с руководством фракции «Слуги народа» решил отозвать поданный им ранее проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» и направить его на доработку
Отметим, Зеленский предлагал изменить отдельные положения Конституции, которые касаются административно-территориального устройства Украины. В частности, предполагается введение нового перечня территориальных единиц — община, округ, область.
Также предлагается закрепить право местных жителей на изменение границ и переименование населенных пунктов.
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