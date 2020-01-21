Похороны децентрализации Украины уже состоялись или надежда остается?
Похороны децентрализации Украины уже состоялись или надежда остается?
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Отметим, Зеленский предлагал изменить отдельные положения Конституции, которые касаются административно-территориального устройства Украины. В частности, предполагается введение нового перечня территориальных единиц — община, округ, область.

Также предлагается закрепить право местных жителей на изменение границ и переименование населенных пунктов.    