Журналист интернет-издания Украина.ру Ангелина Николаева провела в Москве акцию «Обними меня, я украинка». Как реагировали жители российской столицы на такой призыв, смотрите в видео

Украинка спела «Песню про рушник» и покорила судей российского «Голоса» © vk.com, Рената Штифель

В преддверии Международного дня объятий, который отмечается 21 января, мы предложили россиянам обнять украинку, потому что считаем, что дружбу двух народов никто никогда не разрушит.

Напомним, 21 января — Международный день объятий. В этот день принято как можно чаще обнимать близких, друзей, коллег и даже случайных прохожих. По мнению ученых, объятия помогают людям обмениваться положительными эмоциями, которые укрепляют наше здоровье.