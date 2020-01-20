Политические проблемы и разногласия Украины и России не должны касаться простых людей. Почти у каждого россиянина есть родственники на Украине, а у украинца в России. Наши народы тесно связаны общей историей, культурой, верой и менталитетом.
В преддверии Международного дня объятий, который отмечается 21 января, мы предложили россиянам обнять украинку, потому что считаем, что дружбу двух народов никто никогда не разрушит.
Напомним, 21 января — Международный день объятий. В этот день принято как можно чаще обнимать близких, друзей, коллег и даже случайных прохожих. По мнению ученых, объятия помогают людям обмениваться положительными эмоциями, которые укрепляют наше здоровье.