Украинка спела «Песню про рушник» и покорила судей российского «Голоса»
Украинка спела «Песню про рушник» и покорила судей российского «Голоса»
© vk.com, Рената Штифель
Политические проблемы и разногласия Украины и России не должны касаться простых людей. Почти у каждого россиянина есть родственники на Украине, а у украинца в России. Наши народы тесно связаны общей историей, культурой, верой и менталитетом.

В преддверии Международного дня объятий, который отмечается 21 января, мы предложили россиянам обнять украинку, потому что считаем, что дружбу двух народов никто никогда не разрушит.

Напомним, 21 января — Международный день объятий. В этот день принято как можно чаще обнимать близких, друзей, коллег и даже случайных прохожих. По мнению ученых, объятия помогают людям обмениваться положительными эмоциями, которые укрепляют наше здоровье.