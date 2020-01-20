В частности, в эфире прозвучали прогнозы о ее признании среди поместных церквей.
По мнению гостя, ситуация складывается не наилучшим образом для Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и 2020 год может стать переломным.
В частности, в эфире прозвучали прогнозы о ее признании среди поместных церквей.
По мнению гостя, ситуация складывается не наилучшим образом для Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и 2020 год может стать переломным.
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