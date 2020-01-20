Приходы и переходы: конфликтующая статистика Московского патриархата и ПЦУ
Приходы и переходы: конфликтующая статистика Московского патриархата и ПЦУ
© Facebook, Митрополит Епіфаній
В частности, в эфире прозвучали прогнозы о ее признании среди поместных церквей.

По мнению гостя, ситуация складывается не наилучшим образом для Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и 2020 год может стать переломным.