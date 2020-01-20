В 15-м выпуске проекта «Украина: глобальный контекст» ведущий Александр Фомин и журналист-расследователь Владислав Мальцев обсудили будущее т.н. Православной церкви Украины (ПЦУ)

Приходы и переходы: конфликтующая статистика Московского патриархата и ПЦУ © Facebook, Митрополит Епіфаній

По мнению гостя, ситуация складывается не наилучшим образом для Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и 2020 год может стать переломным.