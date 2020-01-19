Мультяшный нацизм. Краткий курс истории Украины для маленьких украинцев
Мультяшный нацизм. Краткий курс истории Украины для маленьких украинцев
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Акция только началась, а её участники уже подверглись нападениям националистов. Организаторы акции посвятили ее памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых российскими праворадикалами в 2009 году.

 