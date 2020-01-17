В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко прокомментировал смену правительства в России и рассказал о том, какие перемены она с собой может принести

Дмитрий Медведев 15 января объявил об отставке правительства в полном составе в связи с предложенными главой государства Владимиром Путиным изменениями в Конституцию.

На следующий день Госдума утвердила Михаила Мишустина на посту председателя правительства. В открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель.

Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины. С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.