По имеющейся информации, в акции принимают участие более 500 человек. Они требуют от депутатов Верховной Рады не принимать законопроект №2708 «О труде».
По их мнению, этот закон уничтожает социальную и правовую защиту работников.
По имеющейся информации, в акции принимают участие более 500 человек. Они требуют от депутатов Верховной Рады не принимать законопроект №2708 «О труде».
По их мнению, этот закон уничтожает социальную и правовую защиту работников.
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