В Луганской области профсоюзы перекрыли дороги из-за протестов
В Луганской области профсоюзы перекрыли дороги из-за протестов
© РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк
По имеющейся информации, в акции принимают участие более 500 человек. Они требуют от депутатов Верховной Рады не принимать законопроект №2708 «О труде».

По их мнению, этот закон уничтожает социальную и правовую защиту работников.