В четверг, 16 января, в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» проходит пресс-конференция «Гибель украинского самолета в Иране: глобальные последствия». Мероприятие проводится в рамках спецпроекта «Украинское досье»

Пресс-конференция «Гибель украинского самолета в Иране: глобальные последствия». Анонс

По мнению экспертов, дестабилизировать общественную ситуацию в Иране выгодно Вашингтону. Отвлечено внимание от военных и политических неудач в Иране.

При этом противники президента США Дональда Трампа внутри США получили новые аргументы. Нанесен мощный удар по престижу Корпуса стражей Исламской революции, что может ослабить влияние Тегерана в Ираке, Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Обострилась и политическая борьба на Украине — местные «ястребы» пытаются найти в трагедии «российский след».

В пресс-конференции примут участие: член Совета Федерации РФ Олег Морозов, директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков, политолог, американист Дмитрий Дробницкий.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.

Специальный проект «Украинское досье» создан интернет-изданием Украина.ру в ноябре 2018 года. В ходе мероприятий, проводящихся еженедельно, ведущие эксперты и политики России, Украины и других стран предлагают эксклюзивные и нетривиальные трактовки событий.