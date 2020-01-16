Катастрофа украинского пассажирского «Боинга» объясняется результатом серии трагических ошибок и совпадений. Но сама она вызвала столь серьезные международные политические последствия, что многие наблюдатели подозревают преступный замысел и заговор. Тем более что официальные власти пока не могут внятно ответить на вопросы, почему был задержан вылет самолета и почему он уклонился от маршрута и попал в опасную зону.
По мнению экспертов, дестабилизировать общественную ситуацию в Иране выгодно Вашингтону. Отвлечено внимание от военных и политических неудач в Иране.
При этом противники президента США Дональда Трампа внутри США получили новые аргументы. Нанесен мощный удар по престижу Корпуса стражей Исламской революции, что может ослабить влияние Тегерана в Ираке, Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Обострилась и политическая борьба на Украине — местные «ястребы» пытаются найти в трагедии «российский след».
В пресс-конференции примут участие: член Совета Федерации РФ Олег Морозов, директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков, политолог, американист Дмитрий Дробницкий.
Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.
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