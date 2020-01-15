В ближайшее время Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о медиа и СМИ, который внесла партия «Слуга народа»

Закон предусматривает запрет на любые положительные оценки России, Крыма, республик Донбасса, а также Советского Союза. Журналист-расследователь Владислав Мальцев и ведущий Александр Фомин разобрали, что таит в себе скандальный закон.