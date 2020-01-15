Закон предусматривает запрет на любые положительные оценки России, Крыма, республик Донбасса, а также Советского Союза. Журналист-расследователь Владислав Мальцев и ведущий Александр Фомин разобрали, что таит в себе скандальный закон.
Закон предусматривает запрет на любые положительные оценки России, Крыма, республик Донбасса, а также Советского Союза. Журналист-расследователь Владислав Мальцев и ведущий Александр Фомин разобрали, что таит в себе скандальный закон.
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