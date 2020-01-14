В Тегеране появился баннер с надписью «Печаль становится сильнее» в память о погибших в результате крушения украинского самолета. Баннер заменил билборд с изображением убитого в результате американского ракетного удара генерала Касема Сулеймани
Появление баннера вызвало неоднозначную реакцию среди жителей города.
Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение возле аэропорта Тегерана утром 8 января. На борту авиалайнера находились 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Все они погибли.
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