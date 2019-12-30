Россияне пожелали украинцам в новом 2020 году мира, процветания и дружбы — видео30.12.2019, 12:17YoutubeЖурналисты Украина.ру спросили у людей на улицах Москвы, что бы они хотели пожелать украинцам в 2020 году. Соответствующее видео опубликовали 30 декабря на YouTube-канале изданияНаш предновогодний опрос разрушил все стереотипы о вражде двух народов.Украина.ру на YoutubeРоссияне пожелали украинцам в новом 2020 году мира, процветания и дружбы — видеоНовости партнеров Новости smi2.ru Загрузка... Агрегатор новостей 24СМИ Новости smi2.ru