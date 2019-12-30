Журналисты Украина.ру спросили у людей на улицах Москвы, что бы они хотели пожелать украинцам в 2020 году. Соответствующее видео опубликовали 30 декабря на YouTube-канале издания

Наш предновогодний опрос разрушил все стереотипы о вражде двух народов.