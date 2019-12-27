Новогодний стол традиционен — он не обойдётся без мандаринов и бутылки шампанского.
Мы взяли за основу продукты, которые часто покупают на праздник. Алкоголь, фрукты, мясо, салаты, колбаса и баночка красной икры — где же дешевле?
Новогодний стол традиционен — он не обойдётся без мандаринов и бутылки шампанского.
Мы взяли за основу продукты, которые часто покупают на праздник. Алкоголь, фрукты, мясо, салаты, колбаса и баночка красной икры — где же дешевле?
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